Рада упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году: как будет происходить поступление в вузы

Рада упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году: как будет происходить поступление в вузы

Парламенатры подчеркивают, что ВНО упростили только на год из-за войны с Россией.

В Украине упростили внешнее независимое оценивание, отменили государственную аттестацию и вступительные экзамены из-за боевых действий. Вступительная кампания в вузе будет проходить по специальной процедуре.

Соответствующий законопроект №7132 приняла Верховная рада 24 марта.

Так, после принятия законопроекта:

выпускники школ в 2022 году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации;

вступительная кампания в вузе будет проходить по специальной процедуре без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Отмечается, что порядок поступления в учреждения профессионального высшего и высшего образования вскоре должно утвердить Министерство образования и науки Украины.

Кроме того, парламентарии отмечают, что ВНО упростили только на год из-за войны с Россией.

"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители Комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное – прозрачный механизм поступления. Наше главное задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий», – отметила народная депутат Юлия Гришина.

В свою очередь, народная депутат Наталья Пипа проинформировала, что абитуриентам могут предложить мультипредментный онлайн-тест по трем предметам: украинскому языку, истории Украины и математике.

Тест абитуриенты должны проходить в безопасных местах в июле 2022 года.

Рассматривается возможность организовать его проведение при посольствах и консульствах Украины за рубежом.

"Решение не является окончательным. Возможны изменения. Тестирование, как и всегда, будет проводить Украинский центр оценивания качества образования. МОН разрабатывает процедуру в деталях. Кабмин должен утвердить", – сказала депутат.

Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что отмена ВНО необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине даже в такое трудное для нашей страны и общества время.

Читайте также: