Рада уволила с должности члена Центризбиркома Юрия Буглака, который полтора года живет в США

Верховная Рада уволила члена Центризбиркома Юрия Буглака, который по данным журналистов выехал в США перед вторжением и получил 1,5 млн гривен из госбюджета зарплатой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как отмечается, за постановление об увольнении Юрия Буглака проголосовали 300 народных депутатов. И произошло это спустя семь месяцев после расследования журналистов.

В августе прошлого года проект "Схемы" обнародовал расследование по Буглаку, где говорится, что чиновник покинул Украину за 12 месяцев до начала полномасштабной войны. И он до сих пор не вернулся из-за границы.

Сейчас член ЦИК проживает в пригороде Майами – за полтора года он получил 1,5 миллиона гривен зарплаты из государственного бюджета. Что интересно, 230 тысяч гривен из общей суммы — это помощь "для решения социально-бытовых вопросов через рождение ребенка" и "на оздоровление".

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об освобождении от должности члена Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) Юрия Буглака.

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