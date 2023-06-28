Рада в целом приняла закон о доплатах для военных: кто и какие суммы будет получать

Закон не предусматривает дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий.

В среду, 28 июня, парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным в размере 30-100 тыс. грн ежемесячно.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий закон поддержали в общей сложности 311 нардепов.

Законопроект предусматривает, что:

военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров.

Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров. доплаты срочникам оставили 6 000 грн/мес, курсантам – 2 350 грн/мес.

для раненых, признанных непригодными к военной службе, будет дополнительная выплата 20 100 грн по порядку КМУ

умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн.

тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.

инструкторам в воинских частях – от 15 000 грн до 30 000 гривен;

Отпуск военным

Отпуска для военных: до 30 дней ежегодная + до 10 дней по семейным обстоятельствам, для курсантов: до 10 дней зимней + до 20 дней летней. Непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.

Кроме того, не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедших курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки составляет не менее одного месяца.

История с доплатами военным

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ выплаты 100 тысяч и 30 тысяч гривен получали все военные в Украине, в том числе контрактники и срочники на общих основаниях. Однако после изменений от 1 февраля 2023 года срочникам отменили доплаты в 30 тысяч. Уже 10 апреля 2023 года Верховная Рада вернула выплаты законопроекту №8212, но оказалось, что в бюджете на это нет денег.

Тогда 30 мая 2023 года в первом чтении был принят законопроект №9342, фактически сохраняющий действующую систему вознаграждения военнослужащим. Отличие состоит только в том, что документ не предусматривает дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий.

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