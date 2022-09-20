Рада взялась за усиление границы с Россией и Беларусью

В частности, пограничную полосу вдоль линии государственной границы со странами-агрессорами увеличат до двух километров.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы о защите госграницы Украины.

За принятие соответствующего законопроекта №7687 за основу проголосовали 250 народных избранников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам главы политической партии "Слуга народа", нардепа Елены Шуляк, законопроект предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины по защите государственной границы Украины.

В частности, это позволит увеличить пограничную полосу вдоль линии государственной границы со странами-агрессорами до двух километров. Урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач по усилению охраны государственной границы. которым запрещен въезд в Украину, или представляющие угрозу пограничной безопасности Украины", — рассказала нардеп.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ также поможет упростить процедуру принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, задерживаемых за незаконное пересечение границы или другие грубые нарушения украинского законодательства.

В частности, предлагается предоставить право на принятие таких решений соответствующим государственным органам (Службе безопасности Украины, Государственной миграционной службе, Госпогранслужбе), а в суд обращаться уже для задержания для выполнения процедуры выдворения.

Напомним, Путин может готовить эскалацию. Кремлевский диктатор призывает изучать образцы западного оружия, применяемого в Украине.

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