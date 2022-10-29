Ради поддержки Украины и победы над РФ мир должен осуществить пять шагов — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые должно осуществить мировое сообщество для поддержки Украины и победы над Россией.

Об этом руководитель ОП заявил во время участия в онлайн-режиме в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса, передает пресс-служба Офиса президента.

Ермак проинформировал участников мероприятия, что украинская армия шаг за шагом освобождает родную землю от захватчиков, а российские войска теряют инициативу в войне. Осознавая неизбежность поражения, агрессор наносит удары по украинским городам, бьет по гражданским объектам, пытается уничтожить энергосеть.

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"Но надо понимать: то, что происходит между россией и Украиной, не является конфликтом через территорию. Для России это война на уничтожение. Для нас – это война за выживание. И пока нас пытаются отменить как государство и нацию, какие-либо договоренности с россией будут обречены. Они позволят Москве перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы начать все сначала. Это уже было много раз", — отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул необходимость усиления давления на агрессора и увеличения объемов помощи Украине.

"В интересах всего мира – минимизировать российскую угрозу, насколько это возможно. Ведь Украина – не единственная цель российской агрессии. Эта агрессия направлена против всей части мира, привыкшей жить свободно, комфортно и мирно. Россия стерла границу между миром и войной. Россия использовала как оружие все – от собственных диаспор до средств массовой информации", – сказал он.

По словам Ермака, искусственные кризисы также являются частью усилий России в войне против всего свободного мира.

"Шантаж кремля – как ядерный, так и техногенный – является очередной попыткой получить то, чего он хочет через переговоры. Ответ демократического мира должен быть жестким. И он должен полностью поддерживать Украину", – заявил руководитель ОП.

Андрей Ермак назвал пять шагов, которые должны быть предприняты для поддержки Украины и победы над агрессором. В первую очередь, он призвал мир помочь Украине в создании надежной системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты критической инфраструктуры и жилых районов.

Глава ОП также призвал предоставить Украине конвенционное оружие без политически определенных ограничений. По его словам, от получения необходимого оружия в нужном количестве зависят сроки обновления Украиной контроля над всей своей территорией.

Кроме того, Ермак призвал к скорейшему завершению процесса признания российского режима террористическим и к усилению санкционного давления на россию, введению эффективных вторичных санкций против государств и органов, которые ей помогают.

Фото: Офис президента Украины

По мнению советника ОП, необходимо также перезапустить весь комплекс международных гуманитарных организаций, чтобы наладить их алгоритмы, которые Россия сломала. Они должны стать эффективным механизмом защиты и возвращения домой тысяч украинских заложников кремля.

Учитывая это, Ермак призвал к предоставлению Украине надежных гарантий безопасности.

"Украина стремится вступить в НАТО. Но, к сожалению, это произойдет не завтра. Поэтому на переходный период нам нужно, чтобы наши партнеры и союзники приложили все усилия, чтобы помочь Украине реализовать свое право на самооборону", – сказал глава ОП.

По его словам, механизмом, который может это обеспечить, является наработанная инициатива Киевского договора безопасности.

"Часто говорили, что Россия не должна выиграть эту войну. Надо понимать, что единственный способ избежать ее повторения – обеспечить победу Украины. Любой другой вариант будет побуждать российский режим к продолжению", – подытожил Ермак.

Отметим, что участие в круглом столе приняли около 50 ученых, общественных деятелей и лидеров мнений. Модерировала встречу вице-президент, директор по внешней политике Института Брукингса Сюзанна Мэлони.

Напомним, в России прибегли к угрозам в ответ на ядерное усиление НАТО.

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