Ради спасения бойцов "Азова" их жены встретились с Папой Римским

На встречу к Папе Римскому Франциску 11 мая приехали супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина и супруга бойца полка "Азов" Арсения Федосюка – Юлия. Женщины попросили понтифика инициировать процедуру экстракции военных.

Встреча жен азовцев с Папой длилась всего около пяти минут, пишут итальянские СМИ.

"В стремлении спасти своих мужей и всех людей из "Азовстали" жены готовы ехать в любую точку мира, просить у всех кого можно помощи. О спасении бойцов из "Азовстали" должен кричать весь мир!" – сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий.

По информации издания Corriere della Sera, в конце аудиенции жены военных передали Папе два письма и несколько фотографий. Одно из писем – их авторства, а второе подписанное предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и содержит просьбу к президенту России Владимиру Путину отпустить бойцов "Азова".

"Он (Папа – ред.) сказал нам, что знает о ситуации, и что он будет молиться за них, и что он сделает все возможное… Он – наше последнее упование… Мы просим Папу и Онуфрия стать третьей стороной в этой войне и помочь нам инициировать процедуру их (военных – ред.) экстракции", – сказали жены азовцев после аудиенции.

Они также выразили надежду, что будут созданы безопасные коридоры для эвакуации военных в третью страну, где бойцы смогут вести нормальную жизнь.

Женщины добавили, что попросили понтифика поговорить с Путиным, а также посетить Украину.

Напомним, ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, защищающий Мариуполь на "Азовстале", призвал помочь реализовать процедуру экстракции для украинских военных.

Как объяснил военный эксперт Олег Жданов, экстракция – это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих и гарантирует, что они до конца войны не попадут в страну, из которой их забрали. То есть, военные будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу.

Бойцы "Азова" призвали международное сообщество организовать эвакуационные коридоры для раненых воинов

Читайте также: