"Радикальный шаг": эксперт объяснил, почему оккупанты ударили по Украине шестью "Кинжалами"

ПВО Украины сейчас не может перехватывать "Кинжалы".

Российские оккупанты массированно атаковали Украину 9 марта с использованием ракет "Кинжал", чтобы гарантированно поразить именно важные инфраструктурные или другие ценные объекты.

Об этом сказал военный обозреватель, блогер, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".

Коваленко указал на тот факт, что Россия пока фактически не может производить "Кинжалы". И оккупанты их пустили по объектам, которые по мнению российского командования, важны и имеют какое-то стратегическое значение.

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Эксперт также напомнил, что украинская ПВО пока не может перехватывать "Кинжалы".

"Россияне пошли на достаточно такой радикальный шаг, потому что вообще-то за весь 2022 год было использовано почти такое же количество — шесть-семь ракет Х-47М2 "Кинжал". Следовательно, у них был какой-то такой истерический припадок", — высказался Коваленко.

По его словам, россияне не изменили своей тактики по нанесению ударов по критической инфраструктуре. Украина же достойно противостоит атакам россиян и быстро ликвидирует последствия.

"Можем говорить, что их тактика с одной стороны свидетельствует: россияне действительно достаточно серьезно отстают в планировании и сборе аналитической информации. Но с другой стороны это как-то все настолько примитивно и банально, что тоже настораживает. Неужели такое возможно?!", - добавил он.

Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты массированно обстреляли Украину. Впервые россияне применили сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал", заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В частности, российская армия атаковала Киев ракетой "Кинжал". В результате ракетного удара прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Есть пострадавшие.

Всего произошел 81 пуск ракет по Украине. Силы ПВО сбили 34 крылатых ракеты и четыре из восьми дронов-камикадзе. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

В Золочевском районе Львовской области во время массированной российской атаки ракета оккупантов упала в жилой зоне. Погибли пять человек.

В результате массированной атаки, которую устроила РФ, возникли повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших украинцев, а также подчеркнул, что ответственность за все содеянное их не минует.

Массированная ночная ракетная атака россиян свидетельствует о том, что оккупанты намерены врага найти новую тактику ударов. Россия, вероятно, будет пробовать разные варианты использования своих ракет, считает глава Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

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