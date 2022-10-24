Радиоактивное облако над Киевом, Львовом и Польшей: в РФ опубликовали карту радиуса поражения "грязной бомбы"

Такие заявления Минобороны РФ и эта карта могут являться анонсом новых преступлений Кремля на территории Украины.

После распространенного фейка от министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу" и готовится ее применить на своей же территории, чтобы обвинить Кремль, в РФ опубликовали карту областей, которые, якобы, будут в радиусе поражения.

Об этом сообщает 24 канал и публикует распространенную российскими пропагандистами карту.

Таким образом, на этой карте, которую распространяют в РФ, видно, что эпицентром взрыва будет временно захваченный российскими оккупантами Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. А радиус радиоактивного поражения дойдет до Киева, Винницы, Львова и даже Польши.

Как пишет издание, заявления Минобороны РФ и эта распространенная карта могут являться анонсом новых преступлений РФ, в которых Москва обвинит Киев.

Напомним, что в последние дни российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

После этого Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", среди которых — Великобритания, Франция и Турция. Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не поверили Шойгу и призвали РФ к переговорам.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что так Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

На эти заявления РФ сразу же отреагировал президент Владимир Зеленский и заявил, что если кто-то может применить ядерное оружие, то это лишь один субъект – Путин. Президент подчеркнул, что уже сама российская угроза ядерному оружию – и тем более против Украины, которая отдала свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных государств – это основание для санкций и для еще большего усиления поддержки нашего государства.

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