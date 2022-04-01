"Радиоактивные" мародеры: во время побега из ЧАЭС оккупанты украли компьютеры, чайники и сервизы

Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС находится в норме.

К вечеру 31 марта российские оккупанты убрались с территории Чернобыльской атомной электростанции, которую они захватили еще 24 февраля. Работников ЧАЭС они заставили подписать акт приема-передачи станции, которую они, оказывается, больше месяца "охраняли". А убегая в Беларусь, оккупанты занялись мародерством.

Об этом в эфире совместного информационного марафона на украинских телеканалах сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Несущественные движения (оккупантов – ред.) произошли еще утром. Начала выезжать техника, которая находилась на площадке Чернобыльской АЭС. После того, как часть техники выехала, лицо, которое было старше среди них, его фамилия в соответствии с актом — Якушев, у него был позывный "Девяностый", предложил составить акт и угрожал, что если этого не произойдет, то они заберут наших сотрудников с собой в Беларусь. Фактически акт подписывался по принуждению", — рассказал Крамаренко.

После подписания акта оккупанты занялись мародерством на ЧАЭС.

"Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично уезжать. Сотрудники в это время находились на своих рабочих местах и им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Многие вещи они забрали с собой. То есть своего они там, насколько мы знаем, на территории ЧАЭС ничего не оставили, но сотрудники боятся выходить за территорию и очень осторожно по ней передвигаются, потому что, возможно, оставлены какие-то взрывные устройства. Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС, также они погрузили на свои автомобили и вывезли", - отметил глава Госагентства.

Также читайте Солдаты РФ без защиты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: работники станции назвали это самоубийством

На ЧАЭС в настоящее время находятся 59 работников станции. Они осмотрели территорию станции – российских оккупантов не обнаружили. За пределы ЧАЭС не выходили, ведь там может быть опасно, в частности может быть заминирована территория.

"Мы сейчас не можем убедиться, есть ли оккупанты в самом городе Чернобыле. Там есть отель. И оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в отеле", — добавил Крамаренко.

Накануне вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты могли заминировать территорию ЧАЭС, свозили туда вооружение.

"Там, где они были размещены, где были блокпосты, в том числе и в Рыжем лесу, о котором упоминается во многих медийных источниках, они туда не допускали работников ЧАЭС. То есть подтвердить или опровергнуть это сотрудники не могут", — сказал Крамаренко.

Он заверил, что "кроме того, что исчезла часть вещей, все датчики, кажется, в норме. Существенных повреждений инфраструктуры самой Чернобыльской АЭС пока не обнаружено. Но необходимо убедиться, когда придет день и туда можно будет направить соответствующих сотрудников, которые смогут проверить техническое состояние этих объектов".

В то же время датчики измерения уровня радиации не передают информацию в общую систему.

"В ручном режиме сотрудники проверяли — якобы превышений нет. Но всю систему необходимо будет восстанавливать. И непонятно, почему она не передает информацию — возможно, само серверное оборудование было выведено из строя или просто отключено. Будем это выяснять", — сказал руководитель Госагентства.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал станции находился в заложниках. 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить. Россия свозила во ЧАЭС военную технику и вооружение.

Читайте также: