Радиус поражения - 15 км: почему ракета Х-55, которую Россия запускает по Украине, очень опасна

Российская ракета Х-55, которую 17 ноября сбили над Киевом, способна нести на себе ядерную боеголовку весом в 350 килотонн. По оценкам экспертов, ее радиус поражения может достигать 15 км.

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

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"Мне кажется, что этот сигнал с ракетой Х-55 должен очень серьезно и тщательно рассматриваться, потому что эта ракета может нести на себе боеголовку в 350 килотонн. Это очень мощный намек того существа, которое засело в Кремле", - отметил он.

По его мнению, из-за вероятности использования ракет с ядерными боеголовками Украине передали новые системы ПВО короткого и среднего радиуса действий.

"Никто не мог подумать, что в XXI веке подобные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, будут под ударами страны, имеющей такие большие способности", - отметил эксперт.

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Россия запустила по Украине крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки

17 ноября РФ в очередной раз совершила новую массированную атаку по Украине. Всего оккупанты выпустили 18 крылатых ракет и пять беспилотников. Некоторые ракеты, к сожалению, попали в инфраструктурные объекты в Днепре, Одесской и Харьковской областях. В частности, в Днепре враг попал в "Южмаш". Там также были ранены 23 человека, среди которых пятнадцатилетняя девушка, и повреждены сотни квартир.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя атаку РФ, подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

18 ноября стало известно, что в одной из двух российских ракет X-55, которую сбили над Киевом, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки. Оккупационные войска взяли как минимум одну Х-55 со своего "ядерного арсенала", но "открутили" от этой ракеты ядерную боеголовку.

Россия выпустила по Украине ракету с ядерной "болванкой" - Катков

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