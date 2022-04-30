"Радостно концентрируются и хотят гордо идти вперед": Арестович рассказал, что ждет оккупантов возле Гуляйполя

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупационные войска концентрируют войска и готовятся наступать в направлении Гуляйполя и Кривого Рога.

Войскам врага будет крайне тяжело хоть немного продвинуться на обоих направлениях.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 30 апреля.

"На Гуляйполевском направлении они радостно концентрируются и хотят гордо идти вперед. Но в степи очень сложно прятаться. Мы их видим. В товарных количествах. А когда мы их видим, туда начинаем прилетать авиация, артиллерия, многое другое происходит. Очень эффективно начал работать наш спецназ, силы специального назначения Режут их по тылам, жгут тыловые колонны, прореживают, причем наносят урон, которые реально сбивают темпы концентрации, сосредоточения, заставляют отвлекать силы на охрану районов, охрану коммуникаций. идет.Для этого доразведывается, наносятся удары в тыл противника — то есть это пункт управления, это склады с боеприпасами, резервы. Выходит размах на рубль — удар там на 40 копеек, например", — заявил он.

По словам Арестовича, аналогичная ситуация наблюдается и в Криворожском направлении.

"Они уже четыре дня, как хотели наступить в сторону Кривого Рога, но мы им постоянно сбиваем темпы, нанося удары по складам ГВС, боеприпасам, пунктам управления. Там тоже огромные потери — за вчера там очень яркие три удара, за сегодня два. И обстреливают они, я так понимаю в наказание, Николаев дальнобойным – реактивной артиллерией, типа "Смерчев", доставая до окраин, которые в сторону Херсона", — отметил советник главы ОП.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.