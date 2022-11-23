Радовалась обстрелам и снимала видео: СБУ установила женщину, которая "слила" ракетные удары по Львовщине (видео)

Во время последних ракетных атак по Львовщине одна из пользователей соцсети Tik Tok запостила видео, на котором радуется обстрелам.

Служба безопасности Украины установила личность женщины, которая вела трансляцию в Tik Tok во время нанесения ракетных ударов по инфраструктуре во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

"Во время последних атак по Львовщине одна из пользовательниц "Tik Tok" запостила видео на котором радуется обстрелам, которые осуществляет РФ по украинской инфраструктуре. Оперативники СБУ установили пророссийскую поклонницу и после ее возвращения во Львов пришли в гости", — говорится в сообщении.

На видео, обнародованном СБУ, женщина говорит, что раскаивается в содеянном и просит прощения.

"Извиняюсь за то, что я выложила видео, в котором были видны два прилета ракет со стороны Российской Федерации. Извиняюсь, что создала опасность для граждан Украины. Обещаю больше так никогда не делать и нести за свои поступки ответственность", — сказала женщина.

Ракетная атака по Львовской области

15 ноября россияне выпустили по Львовщине 13 ракет, большинство из которых удалось сбить. Однако критические повреждения получили три объекта энергетической инфраструктуры в области.

В результате массированного ракетного удара 15 ноября без света осталось 80% Львова.

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