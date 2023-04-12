Радовался убийствам воинов ВСУ и корректировал ракетные удары: в Николаеве строго наказали предателя (фото)

Предателя задержали после массированного ракетного удара по Николаеву.

В Николаеве к 15 годам лишения свободы приговорен информатор оккупационной армии. Предатель корректировал ракетные удары по городу, сообщал о местах дислокации воинов ВСУ и радовался убийствам защитников.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, оккупанты в мае 2022 года завербовали жителя Николаева. Он ранее писал пророссийские комментарии в социальных сетях.

Фото: СБУ

26-30 июня 2022 года осужденный корректировал ракетные удары по городу и отчитался оккупантам об их последствиях. Среди них – здания гражданской инфраструктуры. Задержан предатель в июле 2022 года.

Фото: СБУ

"Для выполнения задач российской спецслужбы он объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты. Полученные файлы посылал кадровому сотруднику фсб через анонимный чат в мессенджере", — говорится в сообщении.

Предателю инкриминировали следующие статьи Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание неправомерной отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Фото: СБУ

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, оккупанты в Запорожье во время отступления планируют ликвидировать всех коллаборантов, чтобы те не рассказали "лишнего".

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