Радоваться рано: аналитик DeepState проанализировал взятие врага в окружение в Курской области РФ

В настоящее время Силы обороны продолжают работать в Курской области, где продолжаются активные боевые действия.

На одном из участков Курской области россияне попали в окружение. Однако по состоянию на сегодняшний день делать какие-либо выводы по этому поводу еще рано.

Так об этом высказался соучредитель и аналитик платформы Deep state Роман Погорелый в комментарии РБК-Украина.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины продолжают работать в Курской области, где продолжаются активные боевые действия.

Россияне попали в окружение в Курской области

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Сейчас россияне пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся наши военные. Кое-где врагу удалось вернуть под свой контроль некоторые населенные пункты. Но ситуация динамична, в связи с чем там все переходит из рук в руки.

Как отметил Роман Погорелый, после последнего обновления в районе Курской области можно увидеть "очень интересную зону серую" в окружении.

"Ка**пы находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать тяжело и рано", – отметил аналитик.

"Серая" зона окружения / Скриншот сDeepState

В то же время по словам Погорелого, по состоянию на данный момент ему неизвестно количество находящихся в окружении россиян. Несмотря на отсутствие соответствующих данных, он выразил надежду, что врагу не удастся выйти из вышеупомянутого окружения.

Напомним, в Курской области России ВСУ начали вторую фазу операции.

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