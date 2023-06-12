"Рафинированный расизм": генерал запаса СБУ - о передаче Венгрии украинских пленных

Ягун подчеркнул, что в первую очередь нужно освобождать пленных не по их этническому происхождению, а тяжело раненых и больных.

Передача Россией в Венгрию 11 украинских военнопленных — закарпатских венгров — "этническая выборка" пленных, что свидетельствует о расизме.

Об этом заявил военный и общественный деятель, генерал запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, передает FREEДОМ.

Ягун подчеркнул, что в первую очередь нужно освобождать пленных не по их этническому происхождению, а тяжело раненых, больных, женщин.

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"Это рафинированный расизм… Если ты страна, которая имеет какой-либо контакт – не имеет значения, с Русской православной церковью или Российской Федерацией, и можешь вытащить оттуда пленных, но выбираешь не больных, тяжело раненых, женщин, беременных, а тех людей, которые имеют твою национальность – я глубоко подозреваю, что эти люди еще имеют гражданство Венгрии – это называется именно так, как я назвал – расизм. По-другому это нельзя назвать", – считает генерал запаса СБУ.

По его мнению, эти действия подтверждают, что Венгрия не только имеет неформальные контакты с Русской православной церковью и Россией, но и решает с ними вопросы.

Ягун напомнил, что именно Венгрия блокировала санкции ЕС против патриарха Кирилла, которые могли стать серьезным ударом по РПЦ. Поскольку, по информации Ягуна, через РПЦ идет большой поток контрафактных сигарет и других товаров в Европу. Блокировкой санкций против Кирилла Будапешт помогает поддерживать РПЦ на плаву.

"Но самое интересное, это 600 приходов Русской православной церкви, которые до сих пор находятся на Закарпатье, очень комфортно чувствуют себя и не собираются никуда исчезать. Это подтверждение, что Венгрия, в том числе и подпольно, финансирует не только свою Реформаторскую церковь, но и эти приходы также находятся под их контролем", – подытожил эксзамглавы СБУ.

Напомним, 8 июня РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

На следующий день, 9 июня, в Венгрии подтвердили, что РПЦ передала им украинских пленников. В ГУР заявили, что нет официального подтверждения информации о военнопленных. В МИД Украины добавили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами.

Позже в СМИ появилась информация, что Венгрия якобы планирует провести пресс-конференцию с украинскими военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ.

По состоянию на вчера, 11 июня, Украина еще ничего не знала о судьбе военнопленных.