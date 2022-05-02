Рак и болезнь Паркинсона: СМИ пишут, что Путин готовится к хирургической операции и уже назначил преемника

Рак и болезнь Паркинсона: СМИ пишут, что Путин готовится к хирургической операции и уже назначил преемника

Тема состояния здоровья Путина в последнее время очень часто обсуждается в СМИ.

Президент страны-агрессорки Владимир Путин нуждается в хирургическом вмешательстве и вскоре будет вынужден лечь "под нож".

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Якобы Путин даже назначил преемника. На время операции кремлевский диктатор передаст полномочия главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, утверждает издание.

70-летний Патрушев The Sun называет ключевым теневым разработчиком стратегии войны в Украине и человеком, убедившим Путина, что Киев "наполнен неонацистами".

"Врачи настаивают, что ему (Путину. — Ред.) нужна операция, но дата еще не определена. Будет операция, и он будет недееспособен. На какое время еще не обсуждалось, но думаю, что на короткое", — говорит инсайдер.

Источник отметил, что выбор разведчика Патрушева, произошедший после двухчасовой "душевной беседы" с Путиным, был "худшим вариантом". Далее он предположил, что проблемы со здоровьем Путина могут усугубиться.

"Мы хорошо знаем, что у него рак и болезнь Паркинсона. На время это можно было сдерживать, но сейчас болезнь прогрессирует", — приводит слова инсайдера издания.

Ранее The Sun писал, что Путин находился в шаге от объявления полномасштабной войны Украине.

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