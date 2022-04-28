"Ракет до хр*на, а летать некому": украинский генерал назвал проблему российской армии

На сегодняшний день российской армии очень не хватает квалифицированных летчиков, именно поэтому РФ выбрала тактику наносить ракетные удары по украинским городам.

А вот ракет у российских военных еще много.

Об этом заявил экс-глава управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич в интервью Дмитрию Гордону.

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"Летчиков-то у них нет. Посмотрите, каких летчиков мы берем в плен, не считая тех, которые, как камикадзе, погибают вместе с самолетами и вертолетами. Заместитель командира полка и командир эскадрильи. Вдумайтесь! Выходит, летать-то некому. Где же простые лейтенанты, старшие лейтенанты? Все, приплыли", – рассказал Петрулевич.

Он отметил, что у оккупантов еще много ракет, однако за удары ими по украинским городам придется ответить.

"Ракет у них еще до хр*на. Вот в чем проблема. В последнее время они используют тактику просто разрушений. Как Грозный разрушали, как Сирию разрушали. Только они не понимают одного – за все это придется отвечать. Это просто так не пройдет", – рассказал генерал-майор.

Напомним, британские СМИ сообщили, что в ближайший месяц или около того наступит решающий период в войне. Это произойдет после того, как в Украину прибудет военная помощь от Запада.

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