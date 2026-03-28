- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 520
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракета "Фламинго" попала по российскому производству взрывчатки
Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса уточняются.
Воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 «Фламинго» нанесли удар по заводу «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ.
Об этом сообщил Генштаб.
«Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д. Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год», — говорится в сообщении.
Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.
Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются.
Напомним, Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ТОТ Донецкой области) и Новоселовки (ТОТ Запорожской области).
Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.