Ракета "Фламинго" попала по российскому производству взрывчатки

Этой ночью "эстафету" "хлопка" принимала Самарская область РФ / © Associated Press

Воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 «Фламинго» нанесли удар по заводу «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб.

«Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д. Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год», — говорится в сообщении.

Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.

Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются.

Напомним, Силы обороны Украины поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, украинские силы поразили составы материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ТОТ Донецкой области) и Новоселовки (ТОТ Запорожской области).

Также нанесено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.