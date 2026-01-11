Ракета "Фламинго": WSJ оценил дальнобойное оружие Украины для ударов по РФ

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Реклама

Компания Fire Point разработала крылатую ракету «Фламинго», способную поражать стратегические объекты в глубоком тылу врага.

The Wall Street Journal посетил секретный завод производителя, где увидели процесс сборки оружия, пишет УНИАН.

Каждая единица запускается максимум через два дня после завершения.

Реклама

Большой топливный бак обеспечивает дальность, сравнимую с российскими «Калибром» и Х-101, превосходя западные аналоги в арсенале Украины.

Эксперты отмечают перспективность «Фламинго» для ВСУ, хотя она еще не подтвердила максимальную дальность в боях.

Компания не раскрывает объем производства, но заявляет о планах увеличить производственную мощность до семи ракет «Фламинго» в день. Каждая ракета производится по заказу для вооруженных сил Украины, сказала технический директор компании Ирина Терех, и запускается в течение двух дней после завершения производства.

Напомним, в августе 2025 года появились фотографии новой украинской крылатой ракеты, известной как FP-5 «Фламинго».

Реклама

Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.

Это делает «Фламинго» первой в Украине собственной разработкой в классе тяжелых ракетных систем. Предыдущие украинские решения, включая миникрылатые ракеты и дальнобойные беспилотники, были значительно легче как по массе, так и по грузоподъемности.