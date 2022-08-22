Ракета из Белгорода, которыми оккупанты целят по Харькову, упала на российский город: видео 18+

На видео сначала слышен звук падающей ракеты, а затем возгласы шокированных местных жителей.

Ракета из Белгорода, которыми обычно оккупанты целят по Харькову, упала на российский город.

Об этом сообщил Obozrevatel в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

На видео сначала слышен звук падающей ракеты, а затем возгласы шокированных местных жителей.

Видео 18+. Осторожно, ненормативная лексика

Напомним, на днях на выезде из российского Белгорода образовалась километровая пробка. Вероятно, массовый выезд жителей областного центра, расположенного недалеко от украинской границы, вызван недавними взрывами на территории Белгородской области.

Как сообщалось, в Белгородской области РФ ночью 18 августа детонировали российские склады с оружием.

Тогда же появилась информация о взрывах в Старом Осколе , где, вероятно, разорвалась неисправная ракета, которую пускали по Харькову. Местные паблики пишут, что пожар возник у базы отдыха "Шоколад" в окрестностях города. По другим данным, пожар был в районе военного аэродрома.

Зеленский собрал на совещание всех силовиков – опасность обстрелов России очень высока

Читайте также: