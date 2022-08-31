Ракета, которую россияне запускали по Харькову, снова упала в Белгородской области: видео

Россияне в среду, 31 августа, еще раз запускали ракеты по Харькову.

Однако одна из ракет сделала "жест доброй воли" и упала в Белгородской области.

Об этом сообщают телеграммы-каналы Белгорода.

На видео видно, как россияне запускают ракеты из Белгорода в Харьков. Однако одна из ракет решила не покидать пределы России и упала в Белгородской области. После этого в Белгороде прогремели мощные взрывы. Пока неизвестно, что в своем регионе обстреляли российские убийцы.

Порядок! Російські військові з Бєлгороду запустили ракету по Україні, але вона впала недалеко pic.twitter.com/h3e0o3F1la — Oleh Novikov (@olehbatkovych) August 31, 2022

Местные жители сняли на видео, как их ракета взмывает в воздухе и падает по территории региона.

Осторожно, видео 18+

Напомним, это уже не первый случай, когда россияне обстреливают Харьков, а их ракеты падают в Белгородскую область. В последний раз такое заметили 22 августа.

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