Ракета Оникс: что о ней известно и можно ли ее сбить средствами ПВО

В некоторых российских источниках разместили видео запуска противокорабельной ракеты Оникс по гражданскому объекту Украины – аэропорту Одессы. Что известно об Ониксе: ее свойствах, дальности стрельбы и цене.

П-800 Оникс – универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета, имеющая средний радиус действия. Она была создана для борьбы с надводными военно-морскими группировками, кораблями, наземной инфраструктурой из-за сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракеты Оникс: свойства и история

Разработкой Оникса в России занялись еще в конце 1970-х годов. Ракету сразу создавали как универсальную. По плану она должна была размещаться на любых носителях, летать по комбинированной траектории. Это делало ее тяжелой целью для обнаружения и уничтожения.

Как указывает производитель, современные сверхзвуковые противокорабельные ракеты практически неуязвимы для сил ПВО. А радиолокационная головка самонаведения позволяет Ониксу поражать как наземные, так и надводные объекты. Для обнаружения цели используют вертолеты с радарами, самолеты, подводные лодки и корабли.

Каждая ракета Оникс имеет индивидуальный контейнер, чтобы можно было провести диагностику техники без изъятия заряда, а также транспортировать ракету. Запускается она из этого контейнера.

Что такое Оникс: характеристики

Это двухступенчатая ракета, которая может развивать максимальную скорость до 3182 км/ч на высоте и около 2448 км/ч у поверхности земли. Дальность полета ракеты Оникс достигает 600 км.

Высота полета на маршевом участке – 14 километров, на конечном участке – 10-15 метров. На маршевом участке применяют инерционную систему с радиовысотомером, а на конечном — активно пассивную головку радиолокации самонаведения. Последняя способна обнаруживать цель на расстоянии до 50 км.

Другие характеристики Оникс таковы:

диаметр – 0,67 метра;

размах крыла – 1,7 метра;

стартовая масса ракеты – 3000 килограммов, с транспортно-пусковым стаканом (ТПС) – 3900 килограммов;

масса боевой части – 300 килограммов;

дальность обнаружения цели (активный режим) – не менее 50 километров;

время готовности к запуску – не более 2 минут;

условия работы ДСП – шторм до 7 баллов;

топливо – керосин Т-6.

Есть два варианта Оникса: корабельный (длина 8 м) и авиационный (длина 6,1 м). Также существует два вида ракет:

Яхонт — экспортный вариант, очень похожий на оригинал, хотя имеет и некоторые отличия (дальность полета ракеты – до 300 километров по комбинированной траектории, может набирать высоту от 120 до 300 километров, боевая часть весит 200 килограммов);

Оникс-М — модернизированная версия, созданная в 2019 году на базе Оникса. Повысилась точность поражения целей, возросла максимальная дальность стрельбы до 800 км, повысилась защищенность ракеты от средств радиоэлектронной борьбы.

Что такое БРК Бастион и чем он связан с Ониксом

Сверхзвуковая противокорабельная ракета П-800 Оникс используется БРК Бастионом. Также в его состав входят:

машина боевого управления;

машины обеспечения боевого дежурства;

самоходные пусковые установки;

аппаратура информационно-технического сообщения боевых средств комплекса с высшими звеньями управления;

транспортно-зарядные машины;

учебно-тренировочные средства;

комплекс средств технического обслуживания;

вертолетный комплекс целеуказания.

Береговой ракетный комплекс может максимально удаляться от берега на 200 км. Время развертывания из производного в боевое положение до 5 минут. Одна батарея БРК имеет четыре пусковые установки с двумя ракетами Оникс на каждой.

Цена одной ракеты Оникс составляет от $1,25 до $1,30.

Ракета Оникс: можно ли все же сбить

По словам военного эксперта Александра Коваленко, наша ПВО уже достаточно давно и эффективно перехватывает ракеты Оникс.

А вот военный эксперт Олег Катков объяснил 24 каналу, что Ониксы достаточно трудно обнаружить, потому что делать это нужно за ограниченное время, чтобы успеть выпустить по ней ракету. Также оникс низковысотная ракета, которая может лететь довольно низко над землей, из-за чего ее трудно увидеть вовремя.

Против ракет Оникс могут быть эффективными ЗРК Patriot и французская система противоракетного оборота SAMP/T, которая, хотя и была разработана против баллистических целей, также может противодействовать низколетящим крылатым ракетам.

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