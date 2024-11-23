"Ракета "Орешник" и таинственные жесты Путина: почему руки остались неподвижными — Bild

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с видеообращением, в котором сообщил, что по городу Днепр был нанесен удар новейшей ракетой средней дальности "Орешник".

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Сообщается, что речь продолжалась 7 минут 45 секунд, однако внимание зрителей привлек необычный факт — за все время обращения Путин ни разу не пошевелил руками или пальцами. Руки президента оставались неподвижными, словно "приклеенными" к столу.

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заметил этот удивительный момент, подчеркнув, что ранее Путин активно использовал жесты в своих выступлениях. Репке высказал предположение, что это могло быть связано с видеомонтажом, во время которого руки президента могли быть зафиксированы таким образом, чтобы скрыть возможные проблемы с его здоровьем или нервозностью.

Издание сообщило, что 22 ноября, во время совещания с руководством Министерства обороны, Путин вновь активно использовал жесты, что ставит под сомнение версию о физических проблемах и подтверждает гипотезу о вмешательстве видеомонтажа в его предварительное обращение.

Ракета "Орешник"

Новейшая российская баллистическая ракета, о которой впервые заговорили в 2024 году.

Скорость: Ракета способна достигать гиперзвуковой скорости до 10 Махов, что составляет примерно 12 000 км/ч. Это позволяет ей быстро преодолевать большие расстояния.

Дальность полета: Ориентировочно до 6 000 км, что позволяет поражать обширные территории, включая всю континентальную Европу и часть Британии.

Боевая часть: "Орешник" может нести несколько боевых блоков, вероятно, с ядерными боеголовками. Мощность каждой из них может достигать несколько сотен килотонн.

Тип ракеты: Баллистическая, с раздельными боевыми частями, что позволяет более эффективно поражать различные цели.

Дата изготовления: Точной даты изготовления ракеты не называют, однако ее разработка стала известна в 2024 году, а предыдущие версии были созданы после ракеты "Рубеж"

Технические особенности: "Орешник" является частью новейших систем, направленных на повышение стратегического потенциала России, и по своим характеристикам превосходит многие современные ракетные комплексы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вчера утром РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. По его словам, продолжаются экспертизы.

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