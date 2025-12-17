Ракета "Орешник" на пороге боевого дежурства: что анонсировал Путин

Ракета "Орешник" / © ТСН

Реклама

Крылатая ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство армии России до конца этого года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона", указав, что эти комплексы "уже есть" и продолжат совершенствоваться.

Реклама

Напомним, что в ноябре 2024 года российские войска впервые применили "Орешник" по территории Украины.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил. что Россия наращивает серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник", а также рассматривает варианты ее модернизации. Речь идет о повышении эффективности боевой части, в том числе в ядерном снаряжении.

В серийном производстве ракеты "Орешник" задействовано более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - научно-исследовательские институты и приборостроительные заводы, в частности НИИ командных приборов, Калугаприбор, Калужский электромеханический завод, Прибой и другие.

Напомним, диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе "Орешником", назвав эту ракету "страшным оружием". Он обратился к лидерам Европы и цинично призвал их "не нарываться".