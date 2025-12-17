- Дата публикации
Ракета "Орешник" на пороге боевого дежурства: что анонсировал Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что крылатая ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство до конца 2025 года.
Крылатая ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство армии России до конца этого года.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона", указав, что эти комплексы "уже есть" и продолжат совершенствоваться.
Напомним, что в ноябре 2024 года российские войска впервые применили "Орешник" по территории Украины.
Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил. что Россия наращивает серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник", а также рассматривает варианты ее модернизации. Речь идет о повышении эффективности боевой части, в том числе в ядерном снаряжении.
В серийном производстве ракеты "Орешник" задействовано более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - научно-исследовательские институты и приборостроительные заводы, в частности НИИ командных приборов, Калугаприбор, Калужский электромеханический завод, Прибой и другие.
Напомним, диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе "Орешником", назвав эту ракету "страшным оружием". Он обратился к лидерам Европы и цинично призвал их "не нарываться".