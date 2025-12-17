ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

Ракета "Орешник" на пороге боевого дежурства: что анонсировал Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крылатая ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство до конца 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Ракета "Орешник"

Ракета "Орешник" / © ТСН

Крылатая ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство армии России до конца этого года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона", указав, что эти комплексы "уже есть" и продолжат совершенствоваться.

Напомним, что в ноябре 2024 года российские войска впервые применили "Орешник" по территории Украины.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил. что Россия наращивает серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник", а также рассматривает варианты ее модернизации. Речь идет о повышении эффективности боевой части, в том числе в ядерном снаряжении.

В серийном производстве ракеты "Орешник" задействовано более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - научно-исследовательские институты и приборостроительные заводы, в частности НИИ командных приборов, Калугаприбор, Калужский электромеханический завод, Прибой и другие.

Напомним, диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе "Орешником", назвав эту ракету "страшным оружием". Он обратился к лидерам Европы и цинично призвал их "не нарываться".

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie