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Ракета полностью уничтожила детсад: Россия в очередной раз обстреляла Торецк (фото)

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракета полностью уничтожила детсад: Россия в очередной раз обстреляла Торецк (фото)

Фото: Павел Кириленко/Facebook

За 9 месяцев войны россияне разрушили и повредили в Донецкой области 283 детских сада.

В Торецке Донецкой области в результате ракетного удара РФ полностью разрушен детский сад.

Об этом 24 ноября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Очередной ракетный удар нанесли россияне по Донетчине — на этот раз по Торецку. Российская ракета полностью уничтожила детсад "Мир". Этот удар не только циничный, но и символический — россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться", — написал он.

Кириленко подчеркнул, что с 24 февраля в Донецкой области российские варвары разрушили и повредили 682 учебных заведения, в том числе 283 детсада и 298 школ.

Стоит отметить, что 13 ноября в Торецке оккупанты обстреляли больницу, роддом и профилакторий.

Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1251
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