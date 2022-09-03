Ракета попала на территорию школы: появились фото с последствиями ночных обстрелов Харькова

Ночью враг атаковал Новобаварский район города.
Прокуратура опубликовала фото с последствиями ночных обстрелов российскими военными одного из районов Харькова.
Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, 3 сентября около 2:00 ночи российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Ракета попала на территорию школы: поврежден фасад образовательного учреждения, выбиты окна и двери. В результате обстрела образовалась воронка размером 10 на 10,5 метров и глубиной более 3,5 метра.
По предварительной информации, оккупанты выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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