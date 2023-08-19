"Ракета попала прямо в центр города: Зеленский показал последствия удара по Чернигову

В Чернигове 19 августа после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, враг атаковал город баллистической ракетой, есть раненые и жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара по Чернигову

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", – сказал президент.

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами

Как пишут СМИ, центр Чернигова частично перекрыт, там проводится эвакуация людей.

Напомним, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают давить на врага и удерживать инициативу. Оккупанты пытаются мощно отбивать атаки ВСУ.

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