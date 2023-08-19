Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Ракета попала прямо в центр города: Зеленский показал последствия удара по Чернигову

"Ракета попала прямо в центр города: Зеленский показал последствия удара по Чернигову

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2743
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Ракета попала прямо в центр города: Зеленский показал последствия удара по Чернигову

Последствия удара по Чернигову 19 августа/Фото: скриншот

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами.

В Чернигове 19 августа после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, враг атаковал город баллистической ракетой, есть раненые и жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия удара по Чернигову

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", – сказал президент.

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами

Как пишут СМИ, центр Чернигова частично перекрыт, там проводится эвакуация людей.

Напомним, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают давить на врага и удерживать инициативу. Оккупанты пытаются мощно отбивать атаки ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2743
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация