Ракета попала в укрытие: погибли работники "Новой почты" в Харьковской области

В ночь на 13 января российские войска нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич на Харьковщине. В результате атаки погибли четыре человека, еще четверо получили ранения и находятся в больнице.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов "Суспільному Харьків".

По его словам, двое погибших уже идентифицировали, лица еще двоих устанавливают – для этого проводят необходимые экспертизы.

По предварительной информации, ракета попала непосредственно в укрытие, почти полностью разрушенное. В нем погибли два человека. Еще двое находившихся рядом с укрытием работников выжили, в то время как двое других погибли непосредственно в помещении терминала.

В компании "Новая почта" уточнили, что все погибшие - гражданские работники: двое сотрудников сортировочного центра и два водителя компании-партнера-экспедитора.

На месте трагедии работают все экстренные службы. По словам Синегубова, объект чисто гражданский – на территории не было никаких военных подразделений или техники. Он также подчеркнул, что это уже не первая атака на предприятие: российские войска фактически в четвертый раз нанесли разрушительный удар по этому логистическому объекту.

Напомним, Россия в четвертый раз атаковала терминал "Новой почты" на Харьковщине. Этой ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по поселку Новый Коротич, цинично попав в гражданское предприятие во время рабочей смены. Четверо человек погибли, более тридцати получили ранения.