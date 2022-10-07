В Запорожье прилетела ракета во двор многоэтажки: в ОВА рассказали детали удара (фото)

В результате вражеской атаки пострадал по меньшей мере один человек.

В пятницу, 7 октября, армия Российской Федерации обстреляла ракетами Запорожья: одна прилетела во двор многоэтажки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, жилой дом испытал разрушения. Кроме того, повреждены коммунальные сети.

"Известно в одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь", — сообщил Старух.

Глава ОВА предупредил, что существует вероятность повторных атак.

Фото: Александр Старух.

Кстати, о воздушной тревоге в Запорожской области объявили в 08:36. В 09:12 ее упразднили. Впрочем, уже в 09:50 снова началась тревога, а закончилась в 10:21.

Ракетный удар по Запорожью

Оккупанты ежедневно наносят ракетные удары по областному центру. Накануне Россия обстреляла ракетами центральную часть Запорожья. Были разрушены жилые дома. Мирные жители оказались под завалами.

В ГСЧС сообщили, что ракетных ударов было семь. Сначала было известно об одном погибшем. Впрочем, по мере разборки завалов эта цифра росла. К утру 7 октября известно об 11 погибших гражданских.

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