Ракета РФ попала в железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: есть погибшие и раненые

Ракета РФ попала в железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: есть погибшие и раненые

На территории Кировоградской области упали две ракеты, выпущенные из Каспийского направления.

Ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру Долинской громады Кировоградской области.

Об этом рассказала начальница прессцентра Сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк, передает "Суспильне".

Предварительно сообщают, что есть погибшие и раненые.

Ранее глава Долинской громады Евгений Звездовский сообщал о прилете ракеты на территории громады.

Напомним, оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, ранены.

Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.