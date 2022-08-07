Ракета с ядерным зарядом: Жданов рассказал, что произойдет, когда ее собьет противоракетная оборона

Ракета с ядерным зарядом может взорваться только тогда, когда достигнет своей цели.

Об этом 7 августа сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Если противоракетная оборона собьет ракету с ядерным зарядом, то ядерное оружие не сработает. Потому что все ядерные боезаряды сделаны по такому принципу, что износ ядерного заряда происходит на конечном этапе траектории. То есть на близости к цели. Это было предусмотрено еще с начала. Это предусмотрено во всех странах для того, что когда ракету собьют на территории той страны, которая осуществила пуск, чтобы воздушный ядерный взрыв не произошел не территории этой страны или в воздушном пространстве соседнего государства, потому что тогда соседнее государство может нанести ответный удар. Поэтому сбивая ракету с ядерным зарядом не происходит ядерного взрыва", — пояснил Жданов.

Напомним, военный эксперт рассказал, какие вражеские ракеты тяжелее всего сбивать ПВО.

Также Пионтковский объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие против Украины.

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