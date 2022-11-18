Ракета в Польше: Варшава ожидает результатов расследования в ближайшие дни

Варшава не намерена затягивать с расследованием этого дела

Польские власти ожидают, что результаты расследования попадания ракеты в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве будут объявлены уже в ближайшие дни.

Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает CNN.

Он отметил, что у Варшавы нет намерения затягивать с расследованием этого дела.

Ясина отметил, что украинские эксперты также были допущены к месту происшествия, чтобы принять участие в расследовании.

Также представитель МИД Польши добавил, что сначала должны быть «некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт дал простое объяснение, как украинская ракета ПВО могла оказаться в Польше.

Кроме того, мы ранее информировали, что американские чиновники заявили, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбивания российской ракеты.

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