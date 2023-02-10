"Ракета запущена через территорию Молдовы и Румынии — это вызов Западу" — член Парламентской ассамблеи НАТО

На всей территории Украины продолжается воздушная тревога.
Сегодня, 10 февраля, оккупанты совершили очередную масштабную атаку по Украине. Одна из ракет, выпущенная оккупантами, пролетела через пространство воздушный Молдовы. Таким образом, Путин провоцирует НАТО и повышает ставки.
Об этом заявил глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Фейсбуке.
По его мнению, запущенная на Черновцы через территорию Молдовы и Румынии – это сознательный вызов Западу.
"Цель — увидеть реакцию и оценить решимость НАТО принять непосредственное участие в конфликте в случае эскалации со стороны россии и пересечения ею красных линий. Подобный прием путин использовал когда-то против Турции. Это закончилось сбитием турецкой ПВО его самолета. Эрдоган себя заставил уважать", — написал Черновцы.
Он добавил, что сегодня Запад должен продемонстрировать такую же решительность.
"Сбивать российские ракеты, усиливать санкции и немедленно предоставить Украине авиацию и ATACMS. У путина не должно быть никаких иллюзий, что кого-то в Европе он еще может прогнуть. Иначе последствия для Европы будут ужасающими", — заметил Чернев.
Напомним, ракета, которую российские кафиры запустили на Украину, пролетела через воздушное пространство Молдовы.
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