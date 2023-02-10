"Ракета запущена через территорию Молдовы и Румынии — это вызов Западу" — член Парламентской ассамблеи НАТО

Сегодня, 10 февраля, оккупанты совершили очередную масштабную атаку по Украине. Одна из ракет, выпущенная оккупантами, пролетела через пространство воздушный Молдовы. Таким образом, Путин провоцирует НАТО и повышает ставки.

Об этом заявил глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, запущенная на Черновцы через территорию Молдовы и Румынии – это сознательный вызов Западу.

"Цель — увидеть реакцию и оценить решимость НАТО принять непосредственное участие в конфликте в случае эскалации со стороны россии и пересечения ею красных линий. Подобный прием путин использовал когда-то против Турции. Это закончилось сбитием турецкой ПВО его самолета. Эрдоган себя заставил уважать", — написал Черновцы.

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Он добавил, что сегодня Запад должен продемонстрировать такую же решительность.

"Сбивать российские ракеты, усиливать санкции и немедленно предоставить Украине авиацию и ATACMS. У путина не должно быть никаких иллюзий, что кого-то в Европе он еще может прогнуть. Иначе последствия для Европы будут ужасающими", — заметил Чернев.

Напомним, ракета, которую российские кафиры запустили на Украину, пролетела через воздушное пространство Молдовы.