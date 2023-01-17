Ракетами Х-22 россияне будут уничтожать жилые кварталы, как в Днепре: эксперт рассказал о новой тактике обстрелов

Военно-политический обозреватель отметил, что удар по дому в Днепре был целенаправленным.

Ракетные удары, которые наносит Россия по Украине, теперь могут быть одновременно направлены на два типа объектов: критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", эксперт Александр Коваленко.

"По тактике ракетных обстрелов Украины, боюсь предположить, но скорее, это уже не предположение, с учетом того, что мы могли видеть 14 января... Ракетные удары теперь могут быть одновременно направлены на два типа объектов — объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты", – отметил Коваленко.

По словам эксперта, ранее оккупанты так же во время ракетных ударов наносили ущерб гражданским объектам, в результате которых погибали гражданские люди. Однако в случае в Днепре это был целенаправленный удар ракетой, боевая часть которой составляет почти тонну.

Коваленко напомнил об идентичных ударах ракетой Х-22 по Кременчугу, Сергеевке, Затоке.

"Но в данном случае это жилой микрорайон, а не супермаркет, который могли принять за склад или туристический комплекс со злосчастным мостом. Оправдаться, мол, не туда попали – не получается. Достаточно открыть карту и увидеть, что это жилой массив и при отклонении от цели ты все равно попадаешь в жилую многоэтажку! То есть этот сектор, застроенный жилыми домами, был избран российскими террористами намеренно. Чтобы в направлении туда ракеты, она все равно разрушила и убила", – отметил эксперт.

Он добавил, что ракеты Х-22, абсолютно не подходящие для высокоточных ударов, россияне будут применять при массированных обстрелах жилых кварталов украинских городов.

"Более точные Х-101 и КР "Калибр" могут и дальше применяться по объектам критической инфраструктуры", — добавил он.

Ракетный удар по жилому дому в Днепре: что известно

14 января во время полномасштабной ракетной атаки россиян ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре, где в результате обстрела полностью была разрушена целая секция дома, а под завалами оказались люди. В результате обстрела погибли 44 человека, среди которых есть целые семьи.

Добавим, что на 17 января поисково-спасательные работы в Днепре завершены, они длились 69 часов. Ракетой Х-22 кафира убили 44 человека, среди которых 5 — дети. Травмы получили 79 человек.

Также мэр Днепра Борис Филатов отметил, что РФ, вероятно, хотела нанести удар по Приднепровской теплостанции, однако промазала и попала прямо в дом.

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