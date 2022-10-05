Ракетами и авиацией обстреливают Украину: в Генштабе рассказали, на каких направлениях наступают россияне

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом 5 октября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Противник продолжает обстрелы позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска под давлением украинской армии хаотично отходят с оккупированных территорий Херсонской области.

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