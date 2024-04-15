Ракетная атака Ирана на Израиль: в авиационном движении произошел хаос – что пришлось делать компаниям

После того, как Иран провел ракетную и дроновую атаку на Израиль, авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах.

В авиационном движении произошел хаос после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Многим международным авиакомпаниям пришлось отменять рейсы или изменять маршруты полетов.

Об этом пишет Reuters.

После того как Иран провел ракетную и дроновую атаку на Израиль авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах. Это привело к сужению возможности полетов самолетов, курсирующих между Европой и Азией.

По меньшей мере, десять авиакомпаний были вынуждены отменить или изменить маршруты полетов. В частности, речь идет о Lufthansa, Qantas, United Airlines и Air India.

Марк Зи, являющийся основателем группы Opsgroup, следящей за воздушным пространством и аэропортами, отметил, что это было самым большим нарушением авиаперевозок со времен теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

"С тех пор у нас не было ситуации, когда так быстро закрывалось такое количество разных воздушных пространств, и это создает хаос", — подчеркнул эксперт, добавив, что перебои, вероятно, будут продолжаться еще несколько дней.

Последние проблемы с маршрутами являются ударом по отрасли, уже столкнувшейся с множеством ограничений из-за конфликтов между Израилем и ХАМАС, а также войной, развязавшей РФ против Украины.

Напомним, что Россия заранее знала об ударе Ирана по Израилю.

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