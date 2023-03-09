Ракетная атака Киева: стало известно, есть ли в столице отопление и вода

В Киеве из-за ночной ракетной атаки армии РФ по состоянию на утро 9 марта без отопления 40% потребителей. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", — написал он.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что энергетики используют превентивные отключения электроэнергии в столице. Поэтому примерно 15% жителей останутся без света.

Напомним, в Украине этой ночью более 6 часов звучала воздушная тревога. Армия России атаковала регионы Украины "Шахедами" и ракетами, сообщалось о работе ПВО в ряде областей.

Оккупанты ночью выпустили почти все типы своего воздушного вооружения. К сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры в Киеве.

Еще в одном районе Киева обломками ракеты ранены два человека, которых госпитализировали, и повреждены автомобили. По данным Кличко, за помощью обратились три человека.

Кроме того, враг нанес около 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Также попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области, также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет, сообщил руководитель области Марченко.

По Житомирщине оккупанты ударили дронами камикадзе. Пострадал один из объектов энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения около 150 тысяч абонентов. Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области.

Днепропетровщину оккупанты атаковали дронами и ракетами. Есть "прилеты" в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. На местах работают соответствующие службы.