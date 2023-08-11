Ракетная атака "Кинжалами": Игнат рассказал о целях оккупантов

Россияне в очередной раз пытаются ударить по военному аэродрому.

Днем 11 августа четыре российские ракеты "Кинжал" были направлены на Прикарпатье. Оккупанты пытались нанести удар по военному аэродрому и молодым пилотам, которые вскоре поедут на обучение в Европу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер ПС подчеркнул, что еще раз ракеты Х-47 были направлены на военные аэродромы, которые "под прицелом врага уже не первый месяц". По словам Игната, сейчас последствия ударов РФ больше всего переживает аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

"На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, которые уже скоро практически едут на обучение. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего.Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники", — подчеркнул Игнат.

Он подтвердил, что одна ракета была сбита над Киевской областью. Впрочем, все выпущенные сегодня "Кинжалы" направлялись именно в Ивано-Франковскую область.

Как сообщалось, утром 11 августа во время воздушной тревоги россияне ударили по Украине "Кинжалами". Армия РФ совершила пуски четырех Х-47. Силы ПВО сбили одну аэробалистическую ракету.

Известно, что в Прикарпатье россияне ударили ракетой по дому, где жила семья с тремя детьми. Погиб восьмилетний мальчик.

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