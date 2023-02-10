Ракетная атака Львовщины: Козицкий рассказал, сколько сбито враждебных целей и что обстреляли россияне

Во Львовской области 10 февраля удалось сбить 9 российских ракет. Оккупанты атаковали энергетический объект, санаторий и автобусную остановку.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Всего на западе Украины удалось сбить 12 российских ракет, из которых 9 – над Львовщиной.

"Враг попал в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты. Из-за этого, а также из-за ситуации в других областях, во Львовской области возможны перебои с электроснабжением", — сообщил Козицкий.

В Золочевском районе Львовщины российская ракета упала в 4 метрах от автобусной остановки. К счастью, она не взорвалась. В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники, спасатели и другие экстренные службы.

Во Львовском районе российская ракета атаковала санаторий. В здании выбиты окна.

Из-за ракетного террора 10 февраля во Львовской области никто не пострадал. Последствия ракетных ударов устраняют специалисты.

Ракетный обстрел Украины 10 февраля

10 февраля российские террористы нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 71 крылатую ракету по нашему государству. ПВО сбила 61 ракету и 5 иранских беспилотников.

Российские террористы традиционно атаковали объекты критической инфраструктуры, чтобы во время морозов оставить украинцев без тепла и света. Известно, что террористы повредили несколько энергетических объектов. Поэтому в некоторых областях ввели аварийные отключения света.

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