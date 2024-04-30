Ракетная атака на аэродром Джанкоя: военный эксперт указал на интересные детали

Ночной удар по Крыму мог быть нанесен с использованием западных ракет Storm Shadow и ATACMS.

Такое мнение в эфире "Киев24" высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Роман Свитан, отвечая на вопрос о том, могли ли ночные взрывы в Симферополе, Гвардейском и Джанкое во временно оккупированном Россией Крыму быть результатом работы ATACMS дальнего радиуса действия. "Еще в Геническе и Мариуполе. То есть, вероятнее всего, масштабная атака, раз в Мариупольдостали... И по материковой Украине оккупированной, и по Крыму украинскому был нанесен удар", – отметил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что речь идет о масштабном ударе, по меньшей мере, пяти локациях.

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"Это могли быть ATACMS. Причем везде могли отработать ATACMS. Относительно Джанкоя – туда достают, в принципе, ATACMS М-39 – те старые, которые у нас были в прошлом году. Стомильные (около 160 км – ред.). Там как раз где-то на вылете 165 километров. А, допустим, уже в Симферополь, в Гвардейский – туда может достать только ATACMS с дальностью 300 километров", – объяснил он.

В то же время Свитан призвал подождать официальных подтверждений.

"Скорее всего, это комплексная атака. То есть, с помощью и ракет типа Storm Shadow или Scalp и, в частности, ATACMS", – сказал эксперт.

Напомним, в ночь на 30 апреля на военный аэродром в Джанкое была совершена ракетная атака. По меньшей мере, пять военнослужащих ВС РФ ранены.

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