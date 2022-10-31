Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетная атака на Черниговщину: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар (фото)

Дата публикации
Просмотры
1588
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетная атака на Черниговщину: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар (фото)

Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Черкасской области. Чрезвычайники ликвидировали пожар, произошедший в результате атаки россиян.

Работники ГСЧС ликвидировала пожар, который произошел в результате ракетной атаки на Черкасщину утром 31 октября.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

“В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный ракетными ударами. В ходе утренних ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры возник пожар. Над ликвидацией на месте происшествия работали 15 единиц техники и 73 сотрудника ГСЧС”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

©

Напомним, что в результате утреннего ракетного удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области пострадали четыре человека.

Читайте также:

Фронт союзников: как идет борьба за приверженность стран в российско-украинской войне

Фронт союзников: как идет борьба за приверженность стран в российско-украинской войне

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация