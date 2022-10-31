Ракетная атака на Черниговщину: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар (фото)

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Черкасской области. Чрезвычайники ликвидировали пожар, произошедший в результате атаки россиян.
Работники ГСЧС ликвидировала пожар, который произошел в результате ракетной атаки на Черкасщину утром 31 октября.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
“В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный ракетными ударами. В ходе утренних ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры возник пожар. Над ликвидацией на месте происшествия работали 15 единиц техники и 73 сотрудника ГСЧС”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, что в результате утреннего ракетного удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области пострадали четыре человека.
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