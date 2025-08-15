- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 4521
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака на Днепр: есть погибший
На месте попадания возник пожар.
Днем пятницы, 15 августа, россияне атаковали ракетами Днепропетровщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно есть пострадавший», — говорится в сообщении.
По информации главы ОВА, на месте попадания возник пожар. Власти и соответствующие службы пока уточняют детали и последствия вражеской атаки.
Позже Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки погиб один человек.
"Из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", — написал глава области в Telegram.
Напомним, в пятницу, 15 августа, около 15 часов, ряд областей охватила масштабная воздушная тревога. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения баллистики из Курска.