Ракетная атака на Днепр: есть погибший

Днем пятницы, 15 августа, россияне атаковали ракетами Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно есть пострадавший», — говорится в сообщении.

По информации главы ОВА, на месте попадания возник пожар. Власти и соответствующие службы пока уточняют детали и последствия вражеской атаки.

Позже Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки погиб один человек.

"Из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", — написал глава области в Telegram.

Напомним, в пятницу, 15 августа, около 15 часов, ряд областей охватила масштабная воздушная тревога. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения баллистики из Курска.