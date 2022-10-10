Ракетная атака на Днепр: пассажиры автобуса, оказавшегося в эпицентре взрыва, чудом уцелели

В Днепре во время российской массовой воздушной атаки одна из ракет взорвалась рядом с общественным автобусом. К счастью, никто не пострадал.

Российские оккупанты во время массированного обстрела Днепра и Украины в очередной раз попали ракетой в объект гражданской инфраструктуры. Одна из ракет разорвалась рядом с городским общественным автобусом.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Борис Филатов.

“Чудеса иногда случаются. Обычный пассажирский автобус. Ракета взорвалась буквально в пяти метрах. Все живы”, — подчеркнул Борис Филатов.

Массированная ракетная атака по Украине

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под огнем оказались Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговская, Житомирская и другие регионы.

Всего оккупанты выпустили 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона.

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