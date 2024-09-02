Ракетная атака на Днепр: стало известно о погибшем и пострадавших — Сергей Лысак

Ракета окупантов разрушила жилые дома в одном из районов Днепра.

В результате вражеской атаки Днепра погиб человек. Еще трое пострадали.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил об этом 2 сентября.

"К сожалению, уже есть информация о погибшем и трех пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр", — написал Лысак в понедельник в 23:02.

Глава ОВА выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, вечером 2 сентября в Харькове и Днепре раздаются взрывы. А днем было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.

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