Ракетная атака на Харьков и район: куда "прилетело" и какие последствия (фото)

В Харькове враг попал по двум локациям. Есть пострадавшие.
Российские войска в ночь на 30 мая нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковскому району. В результате атаки зафиксированы разрушения, семь человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 2:24 враг ударил по селу Малая Даниловка в Харьковском районе. Зафиксировано два места попадания ракет на территории учебного заведения. В результате "прилетов" разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.
В 02:05 россияне устроили ракетный обстрел по Харькову – ударили по двум локациям. Зафиксировано попадание в двухэтажное здание коммунального предприятия. Там произошло частичное разрушение с последующим пожаром.
В результате атаки на Харьков пострадали люди: легкие повреждения получили шесть женщин и мужчина.
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Напомним, в ночь на 30 мая российская армия ударила по Украине крылатыми ракетами и дронами. ПВО сбила семь вражеских ракет и 32 беспилотника.
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