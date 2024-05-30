Ракетная атака на Харьков и район: куда "прилетело" и какие последствия (фото)

В Харькове враг попал по двум локациям. Есть пострадавшие.

Российские войска в ночь на 30 мая нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковскому району. В результате атаки зафиксированы разрушения, семь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 2:24 враг ударил по селу Малая Даниловка в Харьковском районе. Зафиксировано два места попадания ракет на территории учебного заведения. В результате "прилетов" разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.

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В 02:05 россияне устроили ракетный обстрел по Харькову – ударили по двум локациям. Зафиксировано попадание в двухэтажное здание коммунального предприятия. Там произошло частичное разрушение с последующим пожаром.

В результате атаки на Харьков пострадали люди: легкие повреждения получили шесть женщин и мужчина.

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Разрушение в Малой Даниловке Харьковского района в результате атаки в ночь на 30 мая / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Малой Даниловке Харьковского района в результате атаки в ночь на 30 мая / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Малой Даниловке Харьковского района в результате атаки в ночь на 30 мая / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в результате атаки по Харьковщине в ночь на 30 мая / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, в ночь на 30 мая российская армия ударила по Украине крылатыми ракетами и дронами. ПВО сбила семь вражеских ракет и 32 беспилотника.

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