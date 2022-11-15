Ракетная атака на Киев: известно об одном погибшем человеке

На месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Киеве обнаружили тело погибшего человека.
Российские оккупанты во время ракетной атаки на Киев попали в жилой многоэтажный дом. Сейчас известно как минимум об одном погибшем человеке.
Об этом пишут в телеграмм-каналах.
Как отмечается, сейчас на месте работают спасатели и экстренные подразделения. Пока известно по меньшей мере об одном погибшем.
Что известно о ракетных обстрелах Киева
Российские оккупанты днем 15 ноября направили на Киевщину и другие регионы Украины ракеты. Одна из них попала в жилой дом, после чего там произошел сильный пожар.
Еще сообщалось о двух "прилетах" в Печерском районе Киева.
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