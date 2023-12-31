Ракетная атака на Киев: количество жертв снова увеличилось

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.
В Киеве в результате ракетной массированной атаки РФ погибли 19 человек, по меньшей мере, 30 человек ранены.
Об этом сообщили в КМВА.
"Еще двое погибших. Итого уже — 19! Спасатели продолжают обнаруживать жертв российского ракетного удара. Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно", — говорится в сообщении.
Что известно о мощной атаке по столице
29 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину. В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы.
В Подольском районе столицы из-за обстрелов РФ загорелся склад. В 12:05 пожар был ликвидирован на площади 4000 кв. м.
В Cвятошинском районе возникло возгорание в 14-этажном нежилой новостройке. По другому адресу загорелись три автомобиля.
В Шевченковском районе тоже горели складские помещения. Также взрывная волна повредила верхний вестибюль станции метро "Лукьяновская". В районе ул. Юрия Ильенко повреждено здание бизнес-центра и нежилые помещения. Все пожары потушили спасатели.
Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди гражданских жителей. 1 января в Киеве объявлено днем траура.
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