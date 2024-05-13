Ракетная атака на Крым: повреждена российская база ПВО на горе Ай-Петри, погиб командир воинской части – росСМИ

Также есть раненые, их количество уточняется.

Российская база противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму была повреждена ракетным ударом, в результате которого погиб командир Александр Кулаков и еще один военнослужащий, а остальные получили ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

"Сегодня... в районе 6 утра несколько ракет (вероятно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму", — сообщили ASTRA источники в экстренных службах аннексированного региона.

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По данным Telegram-канала, на горе расположена "тайная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка вс рф.

"В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая ГУР Минобороны Украины с помощью дрона Magura V5 поразило и уничтожило скоростной катер врага в бухте Узкая в Крыму. Позже в разведке уточнили, что уничтожили в Черном море российский катер серии "Мангуст"150, которых в той акватории не так много. Судно затонуло.

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