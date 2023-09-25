Ракетная атака на Одессу: в ОВА назвали, что повредили российские оккупанты и есть ли погибшие

Российские оккупанты ночью 25 сентября нанесли удар по Одесщине. Повреждения получили портовая инфраструктура, гостиница и морской вокзал.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

“Кроме портовой инфраструктуры, гостиницы, также получил повреждения морской вокзал. Было попадание, уничтожена его большая часть. Кроме того, были повреждены десятки зданий, где вылетели окна. Во время воздушного боя была повреждена газовая станция, и сегодня около 2 тысяч абонентов в пригороде Одессы находятся без газа. Сейчас все возобновляющиеся работы продолжаются”, — подчеркнул Олег Кипер.

По его словам, после атаки оккупантов возникли проблемы и с водой. Однако сейчас по этому направлению все "вопросы сняты".

“О портовой инфраструктуре — склад, где хранилось около тысячи тонн зерна. Сейчас идет разбор, зерно вывозится, но, к сожалению, мы не можем найти двух людей, которые до сих пор не выходят на связь, работавших на этом складе. Сейчас разбираем завалы, надеемся, что они живы”, – добавил глава Одесской ОВА.

Отметим, что за помощью после атаки оккупантов обратилась 47-летняя женщина. У нее осколочное ранение, она находится в стабильном состоянии.

Позже стало известно, что под завалами обнаружили тела двух не выходивших на связь людей.

"В 12:15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших лиц. Под завалами обнаружено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов в Одессу. Соболезнования семье", — сообщили в пресс-службе Сил обороны юга.

Напомним, что в ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БпЛА "Shahed".

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