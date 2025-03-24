Ракетная атака на Сумы: количество раненых резко возросло (фото)

Из-за удара по густонаселенному району Сум пострадали десятки взрослых и детей. В части домов отсутствуют газ, отопление и вода.

Из-за ракетного удара по Сумам 24 марта количество раненых возросло до 74. Поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение.

Об этом сообщили прокуратура Сумской области и Сумской городской совет.

По информации следствия, 24 марта около 14:00 россияне нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум.

В результате атаки по состоянию на 16:00 прокуратуре было известно о 65 раненых, среди которых 14 детей. В то же время горсовет проинформировал о 74 раненых, среди которых 13 детей.

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Поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение. В восьми домах отсутствует газоснабжение, в 18 – горячая вода и отопление, в шести – холодная вода.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по Сумам 24 марта/Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним, ранее сообщалось о 24 раненых взрослых и 4 детях из-за российского удара по Сумам.